Com Thiaguinho no banco, Flamengo deve ter novidades contra o Bangu

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (22), às 19h, contra o Bangu, no Estádio Castelão, em São Luís-MA, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Após três jogos sem vencer, o técnico interino Cleber dos Santos prepara três mudanças no time titular. Uma delas é o retorno do zagueiro Cleiton, que estava com o elenco principal nos Estados Unidos.

O atacante Thiaguinho, titular nos três primeiros jogos, treinou entre os reservas e não deve começar a partida. O meia João Alves, que entrou no segundo tempo da derrota para o Nova Iguaçu, entra no lugar, posicionado no meio-campo. Assim, Lorran pode atuar aberto numa ponta de ataque. A última mudança pode ser a saída de Guilherme Gomes para entrada de Wallace Yan, que marcou o gol na última partida.

O Flamengo, portanto, deve ir a campo contra o Bangu com: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e João Alves; Wallace Yan, Lorran e Carlinhos.

A partida marcará a última oportunidade da equipe alternativa à frente no Campeonato Carioca. Até o momento, nas três primeiras rodadas, foram duas derrotas e um empate. O Rubro-Negro está penúltima colocação, com a mesma pontuação do lanterna Bangu, próximo adversário.

A partir da 5ª rodada, o Flamengo entrará em campo com o elenco principal. O jogo de estreia oficial na temporada será diante do Volta Redonda, no próximo sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os jogadores estavam em pré-temporada nos Estados Unidos, onde empataram sem gols com o São Paulo em amistoso, e se reapresentaram nesta terça-feira (21) no CT Ninho do Urubu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.