Clube da MLS anuncia Igor Jesus, volante revelado pelo Flamengo

O Los Angeles FC anunciou, nesta terça-feira (21), a contratação de Igor Jesus, volante revelado pelo Flamengo e que estava há alguns meses no Estrela Amadora, de Portugal. O jogador de 21 anos desembarcará nos Estados Unidos para iniciar a pré-temporada no próximo dia 25 com o amistoso diante do San Jose Earthquakes.

“Igor é um jogador que demonstrou muita promessa e progresso no início de sua carreira profissional. Portanto, estamos confiantes de que ele será um jogador e uma pessoa de qualidade para o clube”, afirmou o co-presidente e gerente geral do LAFC, John Thorrington.

O clube dos Estados Unidos, aliás, desembolsará 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) pelo jogador. Dono de 50% dos direitos econômicos, o Flamengo terá, portanto, direito à metade do valor. Ou seja, 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões).

O elenco do time da Califórnia conta, ainda, com os astros franceses Giroud e Lloris, além do zagueiro brasileiro Marlon, ex-Fluminense. Na última temporada, aliás, a equipe da MLS teve a melhor campanha da conferência oeste. Entretanto, caiu na semifinal ao perder por 2 a 1 para o Seattle Sounders na prorrogação.

Igor Jesus disputou 15 partidas pelo clube português, com quem tinha contrato até junho de 2028, e registrou uma assistência. Pelo Flamengo, ele esteve em campo em 32 jogos como profissional e deu duas assistências.

O jogador também acumula passagem pela Seleção Brasileira de base. Assim, participou da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

