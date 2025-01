Sondado pelo Grêmio, Keylor Navas é anunciado pelo Newell’s, da Argentina

Ex-Paris Saint-Germain e Real Madrid, o goleiro Keylor Navas está de saída do futebol europeu. Anunciado nesta terça-feira (21) como novo reforço do Newell’s Old Boys, o jogador tinha o desejo de atuar no mercado sul-americano em 2025.

Outro clube argentino, o San Lorenzo, chegou a abrir tratativas com representantes de Navas, a exemplo do Grêmio, que busca no mercado um substituto para Marchesín. Contudo, o Newell’s despertou maior interesse do jogador.

Aos 38 anos, o veterano não joga desde maio, quando concluiu sua trajetória pelo PSG. Ele deixa o futebol europeu após 15 temporadas. Além dos clubes de grande relevância no continente, atuou por Levante e Albacete, ambos da Espanha, e Nottingham Forest, da Inglaterra.

Navas despontou para o futebol no Saprissa, da Costa Rica. Ele, inclusive, defendeu a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2014 e despertou o interesse do Real Madrid. em sua contratação. Na úlçtima tmeporadas, o goleiro disputou apenas seis partidas e sofreu sete gols. Em duas ocasiões, foi baliza zero.

