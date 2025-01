Maracanã reabre para Flamengo x Sampaio Corrêa após um mês de tratamento do gramado

O início do Campeonato Carioca foi bem diferente na temporada de 2025. Afinal, o Maracanã, que recebe mais de 70 jogos por ano, teve que ficar fechado por cerca de um mês para um tratamento especial no gramado. Agora, o estádio será reaberto na 6ª rodada do Estadual, no duelo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, dia 30, às 21h30 (de Brasília).

Dessa forma, a equipe da Gávea disputou as três primeiras rodadas no Nordeste e fará o quarto jogo também na região. Nesta quarta-feira (22), a equipe mede forças com o Bangu, em São Luís, no Maranhão. Diante do Volta Redonda, na 5ª rodada, o Rubro-Negro entra em campo no Mané Garrincha, em Brasília.

Além disso, nesta terça-feira (21), o Maracanã anunciou o leilão de 11 camarotes do estádio em um pregão que acontece no dia 31 de janeiro. Os valores, portanto, variam de acordo com o número de assentos, sendo que variam de R$ 560 mil por uma até R$ 6,1 milhões por três temporadas.

A previsão de arrecadação é superior a R$ 60 milhões num ano, superando a projeção inicial de cerca de R$ 40 milhões. Quem adquirir um camarote terá direito a ir a qualquer jogo, não apenas da dupla Fla-Flu, concessionária do estádio, segundo o portal “ge”.

