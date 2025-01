Atacante de Seleção Brasileira, Kerolin é contratada pelo Manchester City

Um dia depois de anunciar a chegada do zagueiro Vitor Reis, outra figura brasileira está desembarcando no Manchester City. Porém, como reforço para a equipe feminina, já que os ingleses contrataram a atacante Kerolin.

Não houve o pagamento de taxa de transferência para a atleta de 25 anos acertar com o City. Isso porque ela se desvinculou do North Carolina Courage, onde estava desde 2022, antes de assinar com o clube europeu até 2028.

Como primeiras palavras sendo atleta dos Citizens, a jogadora que foi medalha de prata com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris destacou que espera um alto nível de dificuldade em seu novo desafio. Entretanto, garante que isso só ajuda na sua motivação de conseguir grandes feitos:

“Tenho muita confiança, mas sei que vai ser muito difícil. Por isso, preciso continuar trabalhando duro para me sair bem aqui. Sei que haverá algumas diferenças entre aqui e onde já joguei antes, mas estou muito animada.”

“Gosto de ser desafiada e, antes de vir para cá, sabia que seria um desafio. Mas acho que posso mostrar mais ao técnico em cada sessão de treinamento. Mal posso esperar para começar a mostrar a ele meu jogo, ser titular ou o que ele achar melhor para a equipe”, acrescentou para o site oficial do City.

De passagens no Brasil por clubes como Guarani, Ponte Preta, Corinthians e Palmeiras, esta será a segunda experiência da atacante na Europa. Entre 2020 e 2021, ela defendeu o Madrid CFF, na Espanha.

