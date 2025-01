Fluminense deve antecipar lançamento de uniformes por causa do Mundial

O Fluminense pretende lançar o uniforme da temporada de 2025 em fevereiro, de forma antecipada. Afinal, o clube necessita cumprir algumas exigências. Dentre elas, apresentar as camisas para a Fifa por conta da disputa do Mundial de Clubes, na segunda metade de junho. A informação é do portal “ge”.

Além disso, os clubes participantes precisam enviar à entidade uma amostra de todos os itens dos kits completos do uniforme principal e reserva, enquanto os goleiros precisarão ter três modelos. Para a disputa da competição, devem listar outros materiais como luvas, bonés, pulseiras e tiaras.

A Fifa limita a quantidade de marcas expostas nas camisas tanto de jogo quanto de treino, algo semelhante ao que o clube teve que fazer na disputa do Mundial de 2023, na Arábia Saudita.

O tamanho usado nas letras e nos números é determinado também pelo regulamento, enquanto os nomes dos jogadores são fixados acima dos números e devem estar legíveis.

Por fim, o Fluminense estreia na competição no dia 17/06, às 13h (de Brasília) contra o Borussia Dortmund (ALE). Mamelodi Sundowns (AFS) e Ulsan (COR) completam o Grupo F.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.