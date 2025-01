10 anos de Paulistão no Allianz Parque: veja números do Palmeiras dentro de casa

O Allianz Parque, casa do Palmeiras, foi aberto no final de 2014 e recebeu o primeiro Campeonato Paulista na edição de 2015. Logo na temporada de estreia do tradicional torneio no novo palco palestrino, o Alviverde voltou a disputar uma final depois de sete anos e foi vice-campeão da competição. De lá para cá, o clube foi campeão quatro vezes (2020, 2022, 2023 e 2024) e esteve entre os quatro melhores em todos os anos.

Além das quatro taças erguidas do principal campeonato estadual do país desde a inauguração do Allianz Parque, o Verdão atingiu a segunda colocação em três oportunidades (2015, 2018 e 2021) e foi eliminado na semifinal em outras três edições (2016, 2017 e 2019).

O estádio é uma das arenas multiuso mais modernas do mundo e também gera expressivas quantias para o Palmeiras fora do aspecto esportivo. O local já recebeu diversos artistas de impacto global, como Paul McCartney, Coldplay, Taylor Swift, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Ed Sheeran, Foo Fighters, Elton John, entre outros.

Financeiramente, a realização desses espetáculos também é positiva para o Alviverde, uma vez que o Palmeiras tem direito a receber percentuais relacionados ao aluguel do espaço para shows, locação de camarotes, exploração de setores e naming rights.

Nas 10 edições anteriores à abertura do estádio realizado em parceria com a WTorre, o Palmeiras alcançou números bastante modestos. Afinal, foi apenas uma participação em final (em 2008, quando foi campeão). Neste período, o Alviverde passou por eliminações para times de menor expressão, como Ituano e Guarani, em 2014 e 2012, respectivamente. Além disso, chegou a nem se classificar para a fase decisiva, como em 2007 e 2010.

O Allianz Parque em outras competições

Nas outras competições, o Verdão também apresenta grande evolução desde a chegada do Allianz Parque. Afinal, são quatro títulos até aqui. Os do Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Copas do Brasil (2015 e 2020), duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Em 2024, a WTorre e o Palmeiras entraram em acordo e encerraram uma briga que durava anos. Assim, com o trato feito pelo clube e a construtora, a equipe recebeu mais de R$ 50 milhões em outubro da temporada passada. O local recebeu 47 shows só no ano anterior e ganhou o título de estádio que mais apresenta espetáculos em todo o mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.