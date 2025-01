Grêmio passa a se preocupar com a possível saída de Cristaldo

A decisão de Marchesín por aceitar a oferta de Boca Juniors foi inesperada para o Grêmio. Afinal, o próprio clube indicou tal sentimento na nota que confirmou a transferência do goleiro para os Xeneizes ao frisar que foi uma “negociação onerosa” para o Imortal. Assim, outra peça do elenco que passa a ser motivo de preocupação de uma possível saída é o meio-campista Cristaldo.

Isso porque ele voltou a ser alvo de intensas sondagens de mercados que tem condições de pagar remunerações atrativas. A informação é do jornalista Cesar Cidade Dias. O Tricolor Gaúcho fez contatos com o jogador argentino para manifestar seu interesse em ampliar o seu vínculo e assegurar também um aumento salarial. Entretanto, os representantes do atleta sinalizaram negativamente a esta investida.

Outra peça importante que passa por situação semelhante e causa receio no Grêmio é o volante Villasanti, que constantemente tem seu nome ligado ao Palmeiras, por exemplo. A princípio, o Imortal se apoia nas multas rescisórias presentes nos contratos, os quais estão longes de expirar. Portanto, a prioridade do clube passa a ser garantir a satisfação de seus jogadores. Até porque a vontade deles é que assegura o bom rendimento e influencia na decisão de permanência ou saída.

Grêmio busca promover mudanças para evitar falhas de planejamento

O Tricolor Gaúcho sofreu exatamente com o desejo de Marchesín em retornar ao seu país natal por razões familiares e pela proximidade com o fim da carreira. Tanto que o planejamento do goleiro é se aposentar no Boca Juniors, clube que sonhava atuar desde a sua infância. Contudo, o movimento atrapalhou os planos do clube, que promoveu a saída de quatro goleiros na transição da última temporada para a atual. São os casos de Caíque, Rafael Cabral, Brenno e Felipe Scheibig.

Outros exemplos de falha no planejamento foram as vendas de jovens jogadores que pouco atuaram pelo profissional por valores baixos. Se encaixam neste cenário o atacante Kauan Kelvin, além dos laterais-esquerdo Cuiabano e Zé Guilherme.

