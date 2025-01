Ex-Atlético, Eduardo Vargas é anunciado como novo reforço do Nacional-URU

O Nacional, do Uruguai, anunciou nesta quarta-feira (22) o chileno Eduardo Vargas como novo reforço para a temporada. O atacante estava livre no mercado desde dezembro do ano passado, quando não renovou contrato com o Atlético-MG. Ele negociou também com o Vitória, mas acabou fechando com os uruguaios.

“Queridos ‘bolsos’, estou chegando ao país. Esse ano será inesquecível. Mando um abraço a todos”, disse o jogador.

Nas redes sociais, o Nacional publicou um vídeo e usou somente a frase: “anuncia-se só El Loco”. Em 2004, a equipe acabou com o vice-campeonato uruguaio após perder o título para o rival Peñarol.

Vargas atuou pelo Atlético-MG até o ano passado, com 167 jogos, 33 gols e 15 assistências. Na Europa, o atacante atuou em times como Valencia, Napoli, Hoffenheim e Queens Park Rangers. No entanto, passou ainda por times como Cobreloa e Universidad do Chile, ambos de seu país natal, além de Grêmio e Tigres, do México.

Pela seleção chilena, Vargas disputou 145 partidas, com 45 gols marcados e sete assistências. Ele esteve no grupo campeão da Copa América em 2015 e 2016.

