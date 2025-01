Botafogo decide encerrar negociações por atacante que atua no Japão

Nesta quarta-feira (22), a diretoria e o departamento de futebol do Botafogo, decidiram encerrar as negociações pelo atacante Anderson Lopes, atualmente no futebol japonês. Após o Yokohama Marinos recusar uma segunda oferta, o Glorioso optou por não dar continuidade às tratativas. O clube japonês deixou claro que não pretende liberar o jogador.

A diretoria do Botafogo informou aos agentes do atleta que não fará uma terceira proposta ao Yokohama Marinos. As cifras oferecidas por Anderson Lopes, de 31 anos, chegaram a 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões na cotação atual), mas não foram suficientes para convencer os japoneses. A informação é do portal ge.

LEIA MAIS: Na saga por um treinador, Botafogo tentou comandante ex-Milan

Com isso, o Botafogo segue em busca de reforços para o ataque. A saída de Tiquinho Soares para o Santos reduziu as opções a Matheus Nascimento e Igor Jesus. Além disso, o clube também busca um substituto para Júnior Santos, que se transferiu para o Atlético.

Embora o desfecho tenha sido negativo, Anderson Lopes havia demonstrado interesse em atuar pelo Botafogo. O jogador, considerado um atacante de área, seria uma peça importante para o planejamento do departamento de futebol. Na última temporada, ele marcou 36 gols e deu oito assistências em 55 partidas pelo Yokohama Marinos. Anderson está no futebol japonês desde 2016.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.