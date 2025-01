Com pouco espaço, Sforza pode ser negociado pelo Vasco

O Vasco busca negociar o volante Juan Sforza, de 22 anos. O argentino, que ficou fora da lista de relacionados para o jogo desta quinta (23) contra o Madureira, está na lista de empréstimos do clube carioca.

O Cruz-Maltino, aliás, não descartaria uma possível venda, desde que vantajosa financeiramente. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa, em publicação nesta quarta-feira (22).

Isso ocorre por conta da forte concorrência do jogador no meio-campo, que já conta com atletas como Jair e Paulinho, que retornaram de grave lesão, além de Mateus Carvalho e Hugo Moura. Tchê Tchê, um dos cinco reforços para a temporada, também atua no setor.

A ideia é emprestar Sforza para que ele possa ter minutagem e ganhar bagagem, dessa forma, seguindo valorizado. Lembrando que o Vasco pagou cerca de R$ 24,8 milhões no começo de 2024 ao Newell’s Old Boys para contar com o jogador. O valor representa 80% do passe de Sforza, que tem 20% ainda vinculado ao clube argentino.

O volante atuou em 39 partidas em sua primeira temporada, mas nunca se encontrou de fato no elenco. Afinal, somente 16 delas foram como titular. Ele anotou um gol no período. Em 2025, estreou na última rodada, contra o Boavista, no domingo (19), mas não teve grande atuação.

