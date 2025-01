Mascherano comenta polêmica envolvendo Messi

Messi, que atua no Inter Miami, marcou seu primeiro gol no ano no empate por 2 a 2 entre com o Club América, em um amistoso realizado em Las Vegas no sábado (19). No entanto, a comemoração do gol gerou polêmica.

Um vídeo da comemoração de Messi após o gol de empate do Inter Miami, aos 34′, chamou atenção da mídia. Isso porque o conteúdo sugere que o argentino rebateu uma provocação dos mexicanos ao apontar para o número 10 de sua camisa e fazer um gesto de 3 a 0 com as mãos na sequência. O aceno seria em alusão ao tricampeonato mundial da seleção argentina versus o histórico do México no torneio.

Dessa forma, o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, comentou sobre a comemoração de Messi. Para ele, a ferida em relação a Copa do Mundo ainda está aberta.

“Temos questões mais importantes, mas já jogamos contra mexicanos e, geralmente, eles são hostis conosco (argentinos). Sabemos que, depois da Copa do Mundo, essa ferida está aberta”.

Vale ressaltar que, a Seleção da Argentina, que foi campeã da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, venceu o México na fase de grupos por 2 a 0. Enzo Fernández e Messi balançaram as redes na partida.

Messi na Copa do Mundo Messi, que já disputou cinco Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), é o jogador com mais partidas na história do Mundial. Ele já atuou em 26 jogos. Durante a última Copa, o jogador chegou a dizer que era a última que iria disputar. No entanto, como ele ainda segue em atividade, existe a possibilidade do craque argentino estar na Copa do Mundo de 2026. Assim, caso jogue o próximo Mundial, o camisa 10 da Seleção da Argentina também se tornaria o jogador com mais participações em Copas – junto com Cristiano Ronaldo, que também pode estar à disposição de Portugal para a competição.



