Empresário do zagueiro Vitão do Inter se manifesta sobre tratativas com o Flamengo

O Flamengo mostra-se confiante pela contratação do zagueiro Vitão junto ao Inter. Isso porque o Colorado fez uma contraproposta ao Rubro-Negro. Mesmo assim, de acordo com informação do jornalista Venê Casagrande, o defensor já chegou a um acordo salarial com o clube da Gávea, mas ainda depende do aval dos gaúchos.

Deste modo, houve rumores de que um dos representantes do jogador desembarcaria em Porto Alegre, nesta quarta-feira (22), para tentar convencer o Internacional a negociá-lo. Em entrevista ao portal “Alvirrubra”, um dos empresários se manifestou e , aliás, negou que haja um encontro com a diretoria do Colorado.

“Não existe reunião alguma”, frisou um dos agentes de Vitão.

Além disso, o representante ainda destacou que o zagueiro não recebeu uma oferta contratual. Apenas confessou que houve investida do Flamengo feita exclusivamente ao Inter.

“Nunca chegou nenhuma proposta diretamente para o Vitão. A oferta que houve foi para o clube. É o Inter que precisa aceitar ou negar algo, não ele”, explicou o empresário.

Detalhes da negociação entre Flamengo e Inter por Vitão

O Flamengo oferece 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual) mais o perdão do valor de 4 milhões de euros (quase R$ 25 milhões na cotação atual) a receber pela venda de Thiago Maia. Do valor a pagar, o clube se dispõe com 3 milhões à vista com desconto das custas de honorários com advogados por conta das parcelas em atraso de Thiago Maia, 1,5 milhão em janeiro de 2026 e 1,5 milhão em julho de 2026.

O Internacional chegou a responder a proposta do Flamengo dizendo que queria 10 milhões de euros (quase R$ 62 milhões na cotação atual) em dinheiro + perdão dos 4 milhões de euros que ainda vai pagar por Thiago Maia. A diretoria rubro-negra, contudo, mantém a proposta feita ao Inter e, até o momento, não aumentou os valores.

Vitão tem contrato com o Inter até dezembro de 2026. O jovem zagueiro chegou ao clube sem custos em julho de 2024. Caso não acerte a ida para o Flamengo, há chance do atleta renovar o vínculo com o clube gaúcho, que já se movimenta para ter sucesso em tal empreitada.

