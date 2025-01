Ex-dirigente do Flamengo critica postura de Claudinho e seu staff

Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz ganhou destaque por postagem na internet ao condenar postura do meio-campista Claudinho, que estava no Zenit, da Rússia, e seus representantes. Isso porque o jogador esteve novamente próximo de retornar ao futebol brasileiro, dessa vez para defender o Palmeiras.

De acordo com informações, já havia um acordo entre as partes. O Alviverde chegou a trocar documentos com o Zenit, da Rússia, que era dono dos seus direitos. Entretanto, a direção do clube paulista foi surpreendida com o contato dos empresários do jogador, afirmando que ele decidiu ir para o Al-Sadd, do Qatar.

Assim, a impressão é de que a atitude de Claudinho e seus agentes causou irritação em Marcos Braz. Até porque em seu período como dirigente do Flamengo, ele foi vítima do mesmo comportamento.

“Sempre isso. Eles devem achar bonito, acertam e depois correm”, alfinetou o antigo vice-presidente de futebol do Rubro-Negro.

Claudinho foi sonho de consumo do Flamengo

No período em que ficou responsável pelas contratações no clube da Gávea, Claudinho foi alvo de investidas em diversas ocasiões. Na última delas, em 2023, havia indícios de que o Flamengo já tinha um acordo com o atleta. Porém, antes mesmo de concretizar a negociação, o meio-campista preferiu assinar uma extensão de contrato com o Zenit.

Tratativas de Claudinho com o Palmeiras

As conversas entre Palmeiras e o clube russo vieram à tona e ganharam repercussão após entrevista da presidente do Verdão, Leila Pereira, ao portal “ge”.

“Nós entramos em acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com o jogador, que, por duas vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Qatar”, detalhou a mandatária.

“Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras”, complementou a presidente.

