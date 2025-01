Sporting perde para o RB Leipzig e se complica na Liga dos Campeões

O Sporting complicou a sua situação na fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, 22/1, o time foi até a Red Bull Arena, na Alemanha, enfrentar o RB Leipzig, que só cumpria tabela na competição, e levou a pior: perdeu por 2 a 1. O Leipzig saiu na frente no primeiro tempo com Sesko. Na etapa final, Gyokeres (que começou no banco e entrou no sacrifício) fez um belo gol, deixando tudo igual. Mas Poulsen marcou o gol que definiu o 2 a 1 para os alemães.

Com a derrota, o Sporting ficou com 10 pontos e corre grande risco de nem mesmo se classificar para a zona de repescagem (do 9º ao 24º lugares) para as oitavas de final. Para isso, precisará vencer o Bologna, em casa, na última rodada, dia 29. Já o RB Leipzig, eliminado, ao menos celebra os primeiros pontos na competição.Na rodada final visita o Sturm Graz, também no dia 29.

RB Leipzig na frente

O Sporting começou fazendo jogo equilibrado contra o Leipzig. Contudo, quando sofreu o primeiro ataque perigoso, com Openda quase marcando, o time português perdeu a confiança. Assim, no ataque seguinte, sofreu o gol. Os jogadores do Sporting perderam a bola e o Leipzig iniciou rapidamente o contra-ataque, que terminou com cruzamento pela esquerda de Raum para a finalização de Sesko, que se atirou na bola para marcar 1 a 0. O Leipzig chegiu a fazer mais um gol, com Raum,mas anulado por impedimento de Openda na jogada e o Sporting teve duas boas chances antes do intervalo.

Sporting marca, mas alemães vencem

No segundo tempo, o Sporting voltou muito mal. Por pouco não levou o gol em um chute rasteiro de Raum e outro de Haidara, que bateu na trave. Com os lisboetas perdidos em campo, o técnico Rui Borges fez quatro mudanças, incluindo a entrada do goleador Gyokeres. O artilheiro do mundo em 2024 (62 gols), mesmo fisicamente abaixo, entrou para o sacrifício.

E deu certo. Aos 30 minutos, Hjulmand roubou uma bola na intermediária. Daniel Bragança recebeu e lançou Gyokeres. O sueco ficou no mano a mano com o marcador, entrou na área e bateu sem chances para o goleiro Vandervoodt. O Sporting conquistava um empate muito importante. Mas, dois minutos depois, a defesa dos portugueses falhou e o atacante Poulsen, mesmo sem jeito, conseguiu, aos trancos e barrancos, superar o goleiro Franco Israel e tocar a bola para a rede. Mais uma vez, o Leipzig estava na frente. E seguiu assim até o fim, mas com o Sporting lamentando não empatar em cabeçada de Gonçalo Inácio no último lance do jogo. Faria justiça para os portugueses, que tiveram maior posse (53%) e finalizações (17 a 10)

