Após ficar perto do Palmeiras, Claudinho é anunciado por clube do Qatar

O Al Sadd, do Qatar, anunciou o acordo para a compra do meia Claudinho, que estava no Zenit, da Rússia. Ele vai realizar os exames médicos e depois assinar com o clube qatári. No entanto, o jogador causou incômodo nos bastidores do Palmeiras, pois estava próximo de fechar acordo com o Alviverde. Contudo, ele desistiu e acertou com os qatáris.

O Palmeiras pagaria 17 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) para ter Claudinho. Aliás, na última terça-feira (21), Leila Pereira confirmou a compra do jogador e disse estar acertando as minutas pelo reforço. No entanto, Alexander Medvedev, mandatário do Zenit, negou que tivesse fechado um acordo com o Alviverde para vender o meia Claudinho.

“Nós não tínhamos um acordo (para vender Claudinho) com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com eles e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Qatar. No final das contas, a oferta do Al Sadd foi a melhor tanto para o Zenit quanto para o jogador, que tomou a decisão de se juntar ao Al Sadd”, afirmou Medvedev.

O Zenit costuma dificultar a liberação de seus jogadores, mas se demonstrou disposto a negociar Claudinho com o Palmeiras desta vez. O Verdão tinha o atleta como uma das prioridades entre as contratações.

Por fim, Claudinho também poderia defender o Fluminense nesta janela transferências. Os russos desejavam contratar Arias. Assim, o Tricolor negociou o empréstimo do jogador por uma temporada e acertaria a venda de Jhon Arias. Entretanto, o colombiano segue irredutível e não deseja jogar na Rússia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.