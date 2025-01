Técnico do Manchester United se arrepende em chamar time de pior da história

O técnico Ruben Amorim preferiu amenizar a declaração polêmica que deu após a derrota do Manchester United no último domingo (19) para o Brighton, em partida da Premier League. Na ocasião, afirmou estar no comando do que chamou de “pior da história”.

“Não pensei. Esse foi o problema. Sou jovem e, às vezes, cometo erros. É por isso que não costumo falar após os jogos, mas desta vez precisei me pronunciar, e talvez tenha sido um erro. Depois fico mais nervoso, vou para a coletiva e digo coisas que não devia. Não consigo prometer que isso não vai acontecer de novo, mas vou tentar melhorar”, declarou o técnico.

LEIA MAIS: Barcelona negocia contratação de Marcus Rashford

Amorim assumiu recentemente o comando do United, após temporadas brilhantes no Sporting, de Portugal, onde foi campeão nacional duas vezes.

“Nós somos, talvez, o pior time na história do Manchester United”, disse Ruben.

Atualmente, o United ocupa a modesta 13ª colocação na Premier League, somando 26 pontos. A equipe está distante da briga pelo título e até mesmo da zona de classificação para competições europeias.

Por fim, a fala do técnico surpreendeu o elenco e até mesmo a imprensa, já que esse tipo de comportamento não faz parte de seu perfil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.