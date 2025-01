Tuta exalta bom início do Eintracht em 2025 e projeta confronto pela Liga Europa

O Eintracht Frankfurt tem mais um jogo importante pela Liga Europa nesta semana. Brigando por uma vaga direta para a próxima fase, a equipe enfrenta o Ferencváros nesta quinta (23), em casa, às 17h (de Brasília), pela sétima rodada da primeira fase da competição. E conta com o zagueiro Tuta para segurar os húngaros e garantiu mais três pontos.

Destaque do time alemão, o zagueiro Tuta falou sobre a partida. O ex-atleta do São Paulo analisou a disputa pela classificação e ressaltou a motivação do grupo para fazer uma boa apresentação diante da sua torcida.

“Estamos muito motivados para esse confronto. Sabemos da importância da vitória para seguirmos fortes na briga pela classificação. Muitas equipes ainda estão na disputa, então precisamos somar o máximo de pontos possível. Queremos fazer um grande jogo, então vamos dar o nosso melhor em campo para impor nosso ritmo e sair com os três pontos”, disse.

O Eintracht vem para o jogo embalado por um bom começo de 2025. O time soma três vitórias em três partidas realizadas neste ano, diante de St. Pauli, Freiburg e Borussia Dortmund. Com o desempenho positivo, a equipe se encontra na terceira colocação da Bundesliga.

“O time está vivendo um ótimo momento. Essas vitórias no início do ano nos dão confiança e mostram que estamos no caminho certo. Temos demostrado muito foco e comprometimento para alcançar nossos objetivos. A equipe vem crescendo a cada jogo, e queremos manter esse ritmo para buscar grandes coisas na temporada”, concluiu Tuta.

