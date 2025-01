Manchester United x Rangers: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (23), o Manchester United recebe o Rangers às 17h (de Brasília), em partida válida pela 7ª e penúltima rodada da fase de liga da segunda maior competição mata-mata do futebol europeu. O duelo na Inglaterra será um confronto direto por uma vaga direta nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Manchester United

O United está cada vez mais pressionado na temporada e o técnico Rúben Amorim, apesar do pouco tempo no comando da equipe, já enfrenta uma grande pressão. Assim, em péssima fase na Premier League, onde os Red Devils brigam na parte de baixo da tabela, o time vira a chave nesta quinta-feira e tenta recuperar o ânimo na Liga Europa.

Dessa maneira, o United quer aproveitar a boa campanha na competição europeia para buscar mais um resultado positivo e amenizar a crise. O time está na 7ª posição, com 12 pontos, na zona de classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa. Até o momento, o time tem três vitórias e três empates na competição.

Para o duelo em Old Trafford, o técnico Rúben Amorim segue sem poder contar com Lindelöf, Luke Shaw e Jonny Evans, lesionados. Além disso, o brasileiro Antony, que negocia com o Betis, da Espanha, já não faz mais parte dos planos do United. Ao mesmo tempo, Rashford passa pela mesma situação.

Como chega o Rangers

Por outro lado, o Rangers não vai facilitar a vida do United e quer se tornar mais uma pedra no caminho do time inglês. Isto porque a equipe abre a zona de classificação direta para o mata-mata, na 8ª posição, com 11 pontos, e quer vencer um adversário direto na parte de cima da tabela.

Para encarar o United fora de casa, o Rangers também enfrenta problemas no time. Dessa maneira, Mohamed Diomande, suspenso, e os lesionados Jack Butland e John Souttar, são baixas confirmadas.

Manchester United x Rangers

7ª rodada da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 23/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Old Trafford, em Manchester (ING).

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire e Lisandro Martínez (Leny Yoro); Mazraoui, Ugarte, Mainoo e Diogo Dalot; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Zirkzee. Técnico: Rúben Amorim.

Rangers: Liam Kelly; James Tavernier, Leon Balogun, Robin Propper e Jefté; Nicolas Raskin e Connor Barron; Vaclav Cerny, Nedim Bajrami e Ridvan Yilmaz; Hamza Igamane. Técnico: Philippe Clement.

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL).

VAR: Bram Van Driessche (BEL).

