Com golaço de Leão, Milan vence o Girona e garante classificação na Champions

O Milan garantiu classificação adiante na Liga dos Campeões. Afinal, nesta quarta-feira (22), os Rossoneri venceram o Girona por 1 a 0, no San Siro, em dia que encerra a sétima e penúltima rodada da fase de Liga da competição europeia.

Com o triunfo, a equipe do técnico Sérgio Conceição chega aos 15 pontos e fica em sexto. O próximo passo, então, é buscar ficar entre os oito para garantir vaga direta nas oitavas de final. Como os times entre a nona e 24ª posição vão para os 16 avos de final, o Milan não pode mais ser eliminado antecipadamente. O Girona, por sua vez, cumprirá tabela na última rodada.

O jogo

A partida começou logo com uma notícia ruim para o Milan, já que o brasileiro Emerson Royal precisou sair, machucado, logo aos 2′. A primeira grande chance dos milanistas foi com Theo Hernández. Rafael Leão disparou pela esquerda e, já de dentro da área, rolou para trás. O lateral ofensivo bateu de primeira, mas, mascado, acertou o travessão de Gazzaniga. Pouco depois, aos 28′, foi a vez de Musah acertar a trave do arqueiro argentino. Ele arriscou de fora da área, mas a bola foi no pé do poste direito.

A resposta veio com van de Beek. Em lindo passe de Oriol Romeu, o camisa 6 ficou cara a cara com Maignan após deixar o zagueiro Gabbia sentado. O goleiro, porém, fechou bem o ângulo e fez grande defesa. Tsygankov também obrigou Maignan a trabalhar logo depois, aos 33′.

O primeiro gol saiu, enfim, aos 37′. Após lá e cá clássico, Bennacer roubou a bola no meio-campo e serviu Rafael Leão. O português driblou duas vezes o mesmo zagueiro antes de enfiar o sapato de esquerda para quase rasgar a rede de Gazzaniga: 1 a 0 no San Siro. Maignan ainda precisaria fazer uma defesaça em chute de Herrera no último lance do primeiro tempo.

O Milan contou com a sorte aos 16′ da etapa final. Isso porque o ponta Bryan Gil cortou para o pé esquerdo e chutou com rara beleza no ângulo de Maignan. O espanhol, porém, estava impedido, com o gol sendo anulado por centímetros.

Abraham entrou na vaga de Morata e, logo em seu primeiro lance, deu uma ajeitada com exímia categoria para Rafael Leão chutar de primeira de fora da área. A bola tirou tinta da trave. O Girona, sem forças para buscar uma virada, não conseguiu furar o forte bloqueio defensivo do Milan, que festejou ao apito final.

Próximos passos de Milan e Girona

Na última rodada, o Milan viaja para pegar o Dínamo Zagreb-CRO, na “super” quarta (29), que contará com os 16 jogos simultaneamente. Se vencer, os Rossoneri garantem vaga direta às oitavas de final. Já o Girona se despede contra ninguém menos que o Arsenal, em casa. A equipe catalã, no entanto, com apenas três pontos, já não tem chance sequer de vaga aos 16 avos de final. Após as sete rodadas, a equipe se encontra na 31ª posição, dando adeus à chance de título.

