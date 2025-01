PSG faz segundo tempo incrível, vence o City de virada e respira na Champions

O PSG conquistou uma vitória heroica no Parque dos Príncipes nesta quarta-feira (22). Após levar dois gols no início do segundo tempo, a equipe francesa foi para cima e bateu o Manchester City por 4 a 2. Dembélé, Barcola, João Neves e Gonçalo Ramos marcaram os gols do triunfo pela sétima rodada da fase de liga da Champions, com Grealish e Haaland descontando para os ingleses.

O resultado deu novo ânimo para o PSG conquistar uma vaga nos playoffs da Liga dos Campeões. Agora, os gauleses entraram na zona de classificação e assumiram a 23ª colocação, com dez pontos. De quebra, jogaram o City para baixo, em 25º.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (29) para a rodada derradeira na fase de liga. Enquanto o Manchester City recebe o Club Brugge, o PSG visita o Stuttgart. Ambos necessitam da vitória para garantirem vaga nos playoffs.

Nas arquibancadas do Parque dos Príncipes, estavam os técnicos da França, Didier Deschamps, e da Inglaterra, Thomas Tuchel, lado a lado acompanhando o jogo. Também compareceram o volante Rodri, do City, lesionado no joelho e fora da temporada, e Khvicha Kvaratskhelia, novo reforço do PSG, que ainda não está inscrito no Champions. No entanto, eles não viram um bom primeiro tempo das duas equipes, embaixo de muita chuva.

PSG começa melhor o jogo

O PSG começou melhor os dez primeiros minutos, marcando mais à frente e sufocando o City em seu campo. Porém, finalizou apenas duas vezes, sem perigo para Ederson. Os ingleses melhoraram com o passar do tempo e De Bruyne obrigou a Donnarumma a boa defesa.

Não demorou muito para o PSG retomar as ações e seguir no campo ofensivo, com os Citizens apostando nos contragolpes. Em cobrança de escanteio, os franceses quase abriram o placar com Fabián Ruiz, que chutou forte da entrada da pequena área. Em cima da linha, Gvardiol tirou. Do outro lado, Savinho chutou de dentro da área, para defesa de Donnarumma.

No último lance do primeiro tempo, o PSG chegou ao gol. Em boa trama, Lee tocou para Nuno Mendes na passagem. O lateral-esquerdo cruzou para Barcola, que ajeitou para Hakimi marcar. No entanto, o português estava um pouquinho à frente e o tento do time francês foi anulado.

Segundo tempo começa com City marcando duas vezes

Pep Guardiola lançou Grealish no lugar de Savinho no intervalo e a mexida surtiu efeito imediato. Logo aos quatro minutos, Akanji fez ótima jogada pela direita e rolou para Bernardo Silva finalizar. Donnarumma fez a defesa, mas no rebote o camisa 10 do City abriu o placar. Em seguida, Matheus Nunes lançou Grealish, que cruzou. Vitinha cortou para trás e deixou Haaland na boa para fazer o segundo.

O jogo mudou da água para o vinho. Aos nove, Barcola deu uma caneta humilhante em Matheus Nunes e disparou em velocidade pela esquerda. Na área, cruzou para trás e Dembélé, que também entrou no intervalo, diminuiu o marcador. O próprio Barcola quase empatou no lance seguinte ao isolar a bola.

PSG vira e não dá mais chances ao City

O segundo tempo estava insano e o PSG empatou antes dos 15 minutos. Doué fez boa jogada pela esquerda e finalizou no travessão, no rebote Barcola deixou tudo igual. Apesar do volume de jogo após os dois gols do City, o técnico Luis Enrique colocou o time ainda mais à frente, com Gonçalo Ramos no lugar de Doué. Assim, os franceses assustaram em mais três oportunidades seguidas. Na mais emblemática, Dembélé colocou no meio das pernas de Bernardo Silva e soltou a bomba no travessão.

O PSG amassava em seu campo o City, que não conseguia escapar nem ao menos nos contragolpes. E, em cobrança de falta, Vitinha bateu no segunda trave e encontrou João Neves livre para virar o placar no Parque dos Príncipes. Em seguida, Dembélé guardou o dele, mas o árbitro deu mais uma vez impedimento. No entanto, para coroar o grande segundo tempo, Gonçalo Ramos fez o quarto nos acréscimos para festa incrível da torcida em Paris.

