Arsenal bate o Dínamo Zagreb e encaminha vaga na Champions League

O Arsenal encaminhou a classificação para o mata-mata da Chmapions League 24/25. Nesta quarta-feira (22), os Gunners venceram o Dínamo de Zagreb por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela sétima rodada da fase da liga da competição. Rice, Havertz e Ödegaard balançaram as redes para os ingleses. Gabriel Martinelli, aliás, fez assistência para o alemão marcar o segundo gol. O time de Mikel Arteta foi superior do início, enquanto os croatas pouco objetivos e com dificuldades de criação.

Com o resultado, o Arsenal está na terceira posição, com 16 pontos, e emplaca a terceira vitória seguida. Além disso, o time inglês sofreu apenas dois gols até o momento. Agora, os Gunners enfrentam o Girona, às 17h, no Montilivi. Do outro lado, o Dínamo Zagreb permanece na 26° posição, com oito pontos, e vai precisar vencer o Milan, dentro de casa, para sonhar com uma vaga nos playoffs das oitavas de final.

De quebra, o Arsenal conquista pela primeira vez na história das competições europeias três vitórias seguidas por três ou mais gols de diferença. Antes do Zagreb, o time de Mikel Arteta venceu o Monaco pelo mesmo placar e o Sporting por 5 a 1, fora de casa.

Arsenal 3×0 Dínamo Zagreb

O primeiro tempo começou bem acelerado, e o Arsenal já mandou o recado do porque é um dos gran/de. Logo no minuto inicial, o time inglês foi para o ataque, e Rice em cabeçada abriu o placar para os Gunners. A equipe, assim, manteve superior, com maior posse de bola e possibilidade de ampliar o marcador, porém faltou precisão nas finalizações. Gabriel Magalhães, Havertz e Gabriel Martinelli tiveram oportunidades. O camisa 11, aliás, passou o mais perto. Do outro lado, o Dínamo de Zagreb teve apenas dois chutes, mas nenhum na direção do gol. Nem assustou o goleiro David Raya.

Na volta para etapa final, a equipe comandada por Cannavaro tentou reter a posse de bola, porém não tinha dinâmica. A equipe não foi objetiva para tentar criar as situações de gols e esbarrou nos bloqueios ingleses. Assim, Arteta fez mudanças e avançou o Arsenal para o ataque, mas também encontrou uma defesa croata nem postada. Foi então que a jogada individual e leitura de jogo de Gabriel Martinelli fez a diferença. O brasileiro recebeu aberto na esquerda, cruzou para a área e Havertz, artilheiro do time na competição, não perdoou e ampliou a diferença. O alemão marca o seu 14° gol na temporada.

Depois disso, o Arsenal apenas controlou as ações da partida. Os croatas ensaiaram uma pressão, mas sem grandes sustos para os ingleses. Apesar da torcida cantar o jogo inteiro, a equipe croata não correspondeu em campo. No fim, os Gunners ainda encontraram mais um gol. Gabriel Magalhães fez grande lançamento para Trossard. O belga cruzou para Ödegaard, que apenas escorou para garantir a vitória importante.

