Chay reencontra o Botafogo e fala sobre o carinho pelo clube

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (22) para enfrentar o Volta Redonda. O jogo será válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca e marcará o reencontro de Chay com a torcida alvinegra. Afinal, o meia-atacante hoje defende o Voltaço, que também estará na Série B em 2025.

Chay defendeu o Botafogo em 2021, na equipe que conquistou a Série B naquela ocasião, e sempre manteve um carinho pelo clube e seus torcedores. Antes de chegar ao Alvinegro, passou pela Portuguesa, no estadual. Após sair do Glorioso, defendeu Cruzeiro, Ceará, Guarani e CRB.

“É difícil descrever toda essa emoção. Eu e a torcida tivemos uma história bacana e de muita troca. Eu vou ser eternamente grato a eles. O Botafogo vai fazer parte da minha vida para sempre. Mas a motivação será normal, é a de um atleta profissional que atualmente defende outra instituição e tem seus objetivos”, falou em entrevista ao ge.

Todavia, com duas derrotas e uma vitória, o Botafogo precisa vencer para não ficar distante do G4 do Campeonato Carioca. Competição que não vence desde 2018. Além disso, são dois anos sem atingir ao menos as semifinais.

