Fifa anuncia nova janela de transferências e gera mudanças no mercado europeu

Com o novo formato do Mundial de Clubes, a Fifa anunciou uma janela de transferências extra, que será aberta entre os dias 1º e 10 de junho, pouco antes do início da competição, marcado para o dia 15.

Essa mudança também levou a Bundesliga a considerar encerrar o mercado de verão mais cedo, seguindo o exemplo da Premier League em 2018. Na ocasião, as transferências foram finalizadas antes do início da temporada ou da primeira rodada do Campeonato Alemão.

Ansgar Schewenken, diretor de operações da Liga Alemã de Futebol, afirmou que a ideia proposta pela Fifa está sendo discutida com os clubes e outras grandes ligas europeias.

“Estamos dialogando com nossos clubes sobre encerrar o período de transferências no próximo verão antes da primeira rodada da Bundesliga. Também estamos em contato com as principais ligas europeias para encontrar uma solução conjunta”, disse.

A Premier League também demonstrou interesse em fechar o mercado mais cedo, mas condiciona a decisão à participação de outras ligas. O objetivo é evitar prejuízos como os ocorridos há seis anos, quando implementou a mudança sozinha.

LEIA MAIS: Real Madrid atropela RB Salzburg com show de Rodrygo e Vini Jr

De acordo com o jornal ‘Kicker’, a Serie A italiana mostrou sinais positivos sobre a proposta. Porém, a La Liga espanhola indicou resistência, e a Ligue 1 francesa ainda analisa a questão.

Por outro lado, como as ligas europeias têm datas diferentes para o início de suas temporadas, a Bundesliga e a Serie A, que começam mais tarde, sugeriram o dia 15 de agosto como prazo final para o fechamento do mercado.

Por fim, caso essa mudança aconteça, ela não deverá afetar a segunda divisão, que continuará operando pelo sistema atual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.