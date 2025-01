Porto x Olympiacos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto decisivo pela Liga Europa, Porto e Olympiacos medem forças pela 7º rodada, nesta quinta-feira (23), às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Assim, ambas as equipes necessitam vencer para seguirem na zona de classificação para a próxima fase e sobreviverem a uma disputa intensa pelas 24 vagas (oito diretos nas oitavas e dezesseis no playoff)

Dessa forma, os donos da casa somam, no momento, 8 pontos na 19ª colocação, restando duas rodadas para o fim da primeira fase. Os visitantes, por sua vez, têm 9 pontos, na 15ª posição.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (23) terá a transmissão da Band (TV aberta).

Como chega o Porto

A equipe não poderá contar com o zagueiro Iván Marcano, o lateral esquerdo Wendell e o volante Marko Grujic, todos lesionados. Além disso, terá como técnico o interino José Tavares após a demissão de Vitor Bruno. Ainda, portanto, não há um substituto oficial, e o clube segue no mercado na busca por um novo comandante.

Como chega o Olympiacos

Os visitantes terão dois desfalques para a partida. Nesse sentido, o meio-campista Yusuf Yazici, fora da temporada por causa de uma grave lesão no joelho, e o volante Santiago Hezze, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, estão de fora da partida.

PORTO X OLYMPIACOS

Liga Europa – 7ª Rodada

Data e horário: 23/01/2025, às 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

PORTO: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio e Galeno; Nico González e Stephen Eustaquio; Rodrigo Mora, André Franco, Pepê; Aghehowa, Técnico:José Tavares (interino)

OLYMPIAKOS: Tzolakis; Lorenzo Pirola, Biancone, Retsos e Costinha; Dani García e Sérgio Oliveira; Velde, Kostoulas e Rodinei; Ayoub El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar

Árbitro: Cément Turpin

Assistentes: Nicolas Danos e Erwan Finjean

VAR:Jérôme Brisard

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.