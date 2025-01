Histórico! Vini Jr supera a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid

O Real Madrid goleou o RB Salzburg, por 5 a 1, nesta quarta-feira (22), pela Champions League. Dois desses gols foram marcados por Vini Jr, que alcançou uma importante marca. Afinal, superou os 100 gols com a camisa do time merengue e atingiu um feito que, até então, só um brasileiro havia conquistado. O ex-atacante e atual empresário Ronaldo Fenômeno é o brasileiro que mais balançou as redes pelo clube merengue, com 104 gols.

Ao marcar o primeiro gol no jogo desta quarta-feira, Vini fez uma referência à marca. Na comemoração, levantou o dedo indicador e, com a outra mão, formou um zero. O gol foi um belo: ele recebeu na ponta esquerda, colocou na frente, driblou Dedic e marcou um belo tento.

Minutos depois, o brasileiro fez o segundo gol. Com os dois, ele recebeu o prêmio pela Uefa como o melhor jogador em campo.

“Fiquei um pouco surpreso por ganhar o troféu, achei que poderiam dar para o Rodrygo ou o Jude (Bellingham), porque meu primeiro tempo não foi tão bom. Mas, com a ajuda de todo o time, melhorei um pouco na segunda parte, fiz dois gols e cheguei a 100 pelo Real Madrid, time da maior camisa do mundo, onde sempre quis estar”, afirmou à TNT Sports.

Na atual temporada, Vini Jr já soma 17 gols e nove assistências em 27 partidas pelo Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.