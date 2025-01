No Mineirão, Atlético tropeça e fica no empate com o Democrata

Na noite desta quarta-feira, 22/1, Atlético e Democrata ficaram no 1 a 1, no Mineirão, em jogo pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. Com seu time alternativo (o principal está em pré-temporada nos EUA), encontrou dificuldades diante da boa equipe de Governador Valadares.A Pantera saiu na frente com um gol, aos 40 segundos de jogo, através de Luann. Contudo, ainda no primeiro tempo, Dudu deixou tudo igual.

Com o resultado, o Atlético vai a dois pontos no Grupo A, liderado pelo Betim, com seis pontos. Mas o Democrata fez seu primeiro ponto e está em terceiro no Grupo B. Pelo regulamento, o Mineiro tem 12 times divididos em três grupos. Os campeões de grupos e o melhor segundo colocado avançam às semifinais. Galo, América e Cruzeiro são cabeças de chave de cada um dos três grupos.

Democrata na frente

O jogo mal começou e o Democrata marcou. Com apenas 40 segundos, a Pantera atacou pela direita com Caetano, que fez o cruzamento. Renan cortou para o meio da área. Assim, Luann Augusto pegou a sobra e, com um chute seco, abriu o placar no Mineirão.

O Atlético buscava o ataque pelos flancos. Robert chamava as jogadas, mas o time não conseguia chegar perto da área, exceto em um lance em que Luiz Felipe, livre, cabeceou para fora. Já o Democrata mostrava mais qualidade ofensiva, trabalhando com chuveirinhos e laterais cobradas para a área, quase marcando em uma falta bem executada por Luann Augusto, seu principal jogador. Porém, d’epois dos 30 minutos, o Democrata passou a jogar mais fechado, dando oportunidades para o Galo chegar mais na área e conseguir o empate aos 40. David Kauã cobrou chuveirinho para a área e Dudu cabeceou para deixar tudo igual.

Atlético luta, mas sem sucesso no ataque

No segundo tempo, o Atlético mostrou disposição para chegar ao gol, mas deixando espaços. Dessa forma, o time visitante quase marcou em cabeçada de Wallace para grande defesa de Gabriel Delfim aos 14 minutos. Do lado do Galo, Dudu quase marcou. Mas o jogo caiu muito depois dos 25 minutos, com os times não conseguindo lances de perigo. Fim de jogo e 1 a 1 no placar.

Na próxima rodada, no domingo, o Atlético visita o Pouso Alegre, às 16h (de Brasília). Já o Democrata recebe a Tombense, às 15h (de Brasília).

Jogos da 2ª rdada do Mineiro

Quarta-feira (22/1)

Atlético 1×1 Democrata

Athletic x Cruzeiro

Tombense x Itabirito

Betim x Aymorés

Vila Nova x Uberlândia

Quinta-feira (23/1)

América x Pouso Alegre – 18h30

ATLÉTICO 1X1 DEMOCRATA-GV

Campeonato Mineiro – 2ª rodada

Data: 22/1/2025

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Eric e Robert (Gabriel Pfeifer, 31’/2ºT); David Kauã (Índio, 31′, Luiz Filipe (Alisson Souza, Intervalo) e Louback (Lucas Daniel, 15’/2ºT). Técnico: Guilherme Della Déa.

DEMOCRATA: Thulio; Lucas Evangelista (Lucas Lima, 16’/1ºT), Lula, Antônio Junior e Wender; Luannderson, Caetano (Marcolino, 21’/2ºT) e Luann Augusto; Marquinhos Brazion (Sabará, 21’/2º), Wallace (Gutinho, 35’/2ºT) e Juan Carlos (Café, 35’/2ºT). Técnico: Wladimir Araújo.

Gols: Luann Augusto, 40 segundos do 1ºT (0-1);Dudu, 40’/1ºT (1-1)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Julio Cesar (ATL)

