Flamengo passeia sobre o Bangu e ‘respira’ no Carioca

De maneira contundente, os jovens do Flamengo, enfim, conquistaram a primeira vitória e fecharam participação no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (22), o Rubro-Negro goleou o Bangu por 5 a 0, no estádio Castelão, no Maranhão, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial da competição. Felipe Teresa, Wallace Yan, Carlinhos, duas vezes, e Guilherme marcaram os gols da equipe de Cleber dos Santos. O time alvirrubro, aliás, perdeu Moretti logo aos oito minutos e ficou com um a menos até o fim do jogo.

Com o resultado, o Flamengo subiu para quinta posição, com quatro pontos, e é o segundo dos grandes a conquistar os três pontos. Do outro lado, o Bangu segue na laterna da competição, com um ponto somente. Agora, os clubes focam na quinta rodada do Campeonato Carioca. No sábado, o Rubro-Negro, já com o elenco principal, enfrenta o Volta Redonda, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe alvirrubra, por sua vez, encara o Botafogo, no domingo, às 18h, no Nilton Santos.

Fla desperdiça chances, mas Felipe Teresa desafoga

Diferente das partidas anteriores, o Flamengo iniciou o jogo com mais intensidade e parecia diferente. O time foi para o ataque para buscar balançar as redes desde os primeiros minutos. Para melhorar a situação, Alex Moretti, do Bangu, deu um forte entrada em Rayan Lucas e recebeu o cartão vermelho diretamente. Logo depois, a zaga alvirrubra errou a saída de bola. Guilherme aproveitou a chance e colocou a bola caprichosamente na trave. Quase na jogada seguinte, Pablo testou de cabeça no travessão. Depois disso, a partida perdeu em mobilidade e técnica. Os times não conseguiram criar chances claras e muitas bolas perdidas. Com a vantagem numérica, os jovens do Fla, aliás, tomaram decisões erradas na maioria das jogadas, enquanto o Bangu se fechou e tentou sair do jeito que dava, sem organização.

Para mudar o panorama, Cleber dos Santos colocou Felipe Teresa no lugar de Fabinho. Deu certo. Após escanteio do Bangu, o Flamengo puxou o contra-ataque com Guilherme, que lançou Lorran. Victor Brasil saiu até o meio de campo, e camisa 19, então, tocou para o gol vazio. Assim, Felipe Teresa só empurrou para o fundo da rede. Antes disso, a equipe alvirrubra perdeu uma chance clara, mas Dyogo Alves fez grande defesa.

Passeio rubro-negro, e Carlinhos ‘respira’ no clube

O Flamengo mudou completamente sua postura e sacramentou a vitória antes mesmo da segunda metada. O time, diferente da primeira etapa, foi letal para definir o placar. Aos sete minutos, Felipe Teresa tabela com Carlinhos e cruzou na medida para Wallace Yan, livre na segunda trave para ampliar a diferença. Não muito tempo depois, a garotada emplacou um contra-ataque. Guilherme carregou até a entrada da área e tocou para Carlinhos marcar o terceiro do Fla e garantir a vitória. E o time de Cléber dos Santos, aliás, não tirou o pé. Guilherme balançou a rede para sacramentar a goleada. Depois disso, os garotos controlaram a partida e não deram respiro ao Bangu. O time de Junior Martins tentou reduzir os danos, porém, sem sucesso. Carlinhos, que recebeu críticas neste início de Carioca, cravou o quinto após equipe do Bangu afastar mal a bola. Assim, fechou a importante goleada pelo Carioca.

BANGU 0x5 FLAMENGO

4ª rodada da Taça Guanabara (fase inicial Campeonato Carioca)

Data: 22/1/2025 (quarta-feira)

Local: Estádio Castelão, São Luís, no Maranhão

Público/Renda: 33.077 torcedores/ superior a R$ 3 milhões

BANGU: Victor Brasil, Vitinho, Kevem, Yuri Garcia, Ítalo; André Castro (Baltoré, 30’/2°T), Moretti, Raphael Augusto (Franklin, 21’/2/T), Lucas Nathan (Léo Guerra, 15’/2°T); Fabinho Polhão (João Veras, 21’/2°T) e Rafael Carioca (Ruan Carlos, 15’/2°T). Técnico: Júnior Martins.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton (Da Mata, 36’/2°T) e Zé Welinton; Rayan Lucas (Daniel Rogério, 36’/2°T), Fabiano (Felipe Teresa, 38’/2/T), Guilherme (Rafael Couto, 28’/2°T), Lorran (João Alves, intervalo); Wallace Yan e Carlinhos. Técnico: Cleber dos Santos.

Gols: Felipe Teresa, 39’/1°T (0-1); Wallace Yan, 7’/2°T (0-2); Carlinhos, 13/2°T (0-3); Guilherme, 18’/2°T (0-4); Carlinhos, 34/2°T (0-5);

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Lucas Castro dos Santos

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia

Cartão Amarelo: Fabinho Polhão, Ruan Carlos (BAN), João Alves, Rayan Lucas (FLA)

Cartão Vermelho: Moretti, 8’/1°T (BAN)

