Victor Gabriel celebra primeiro gol como profissional no Inter: ‘Momento especial’

O Inter estreou no Campeonato Gaúcho 2025 com tropeço para o Guarany, nesta quarta-feira (22), após empatar em 2 a 2. A equipe colorada sofreu a virada no primeiro tempo, mas o jovem Victor Gabriel evitou a derrota, no início da etapa final. Aos 20 anos, o lateral-esquerdo celebrou o primeiro gol como profissional, mas lamentou o resultado.

“Um momento especial. Minha família e namorada sempre me apoiaram, mas não era o resultado que queríamos. Veremos o que fizemos de bom. Corrigir para buscar os três pontos no próximo. Foi muito trabalho para chegar neste momento. Seguir evoluindo. Está só começando”, disse ao SporTV.

Victor Gabriel pertence ao Sport e teve seu empréstimo prorrogado nessa terça-feira (21), como parte da ida do meia Hyoran para o clube pernambucano. Agora, o também zagueiro está emprestado ao Inter até o fim do ano, com opção de compra. No Leão, o contrato dele vai até o fim de 2027.

O Inter volta a campo pelo Campeonato Gaúcho no próximo sábado (25), contra o Juventude, às 16h30, no Beira-Rio, pela segunda rodada do estadual. A equipe comandada por Roger Machado está no Grupo A, ao lado de Caxias, EC Pelotas e Ypiranga-RS.

