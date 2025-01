Dalla Déa analisa empate do Atlético: ‘conseguimos melhorar algumas questões’

Comandado pelo técnico Dalla Déa, o time alternativo do Atlético-MG não conseguiu vencer no Mineirão e ficou no empate de 1 a 1 contra o Democrata nesta quarta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Com isso, o Galo permanece sem vitórias na competição e ocupa a última posição do Grupo A, com apenas um ponto.

Após a partida, o treinador destacou a importância da torcida atleticana e elogiou o grupo jovem do clube que, mesmo com o empate, segundo o comandante, conseguiu melhorar algumas questões.

“O principal que eu gostaria de enaltecer foi nosso torcedor. Estiveram apoiando nossos atletas. Eu ouvia na beirada do campo. Esta sinergia é muito importe. O torcedor foi o 12º jogador, principalmente com tantos jogadores jovens”, iniciou o técnico.

“Conseguimos melhorar algumas questões, principalmente a mobilidade dos nosso meias. O Democrata pressiona bastante. Os atletas vão ganhando maturidade e experiência jogo a jogo. Estes meninos, há sete meses estavam na torcida, apoiando os profissionais. Vi uma equipe que tentou o tempo todo, mesmo levando gols com 40 segundos”, disse Dalla Déa, do Atlético.

Assim, no próximo domingo (26), o time alternativo do Galo enfrenta o Pouso Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, às 16h (de Brasília), no Estádio Manduzão. Enquanto isso, na pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe principal duela com o Orlando City no sábado (25), às 17h, no Inter&Co Stadium.

