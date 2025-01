Richard Rios exalta perfil do Palmeiras de não desistir: ‘Isso caracteriza nosso time’

O Palmeiras venceu o Santos, nesta quarta-feira (22), por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. A vitória alviverde ocorreu de virada e dos pés de Richard Rios, nos acréscimos da partida. O volante colombiano, assim, celebrou o resultado no Clássico da Saudade e exaltou o perfil da equipe de Abel Ferreira de não desistir.

“Feliz pelo desempenho da equipe. Acho que desde o começo estávamos atacando, saímos em busca do resultado desde o primeiro minuto. A gente não desistiu, isso caracteriza nosso time. Até o último minuto, até o apito final”, disse à CazéTV.

Aos 24 anos, Richard Rios vai para a sua terceira temporada no Palmeiras. O atleta chegou ao clube em março de 2023, junto ao Guarani, por cerca de 1 milhão de euros. O atual contrato do volante é válido até o fim de 2028.

O gol de Richard Rios, aliás o primeiro dele na temporada, colocou o Alviverde na liderança do Grupo D, com sete pontos em três jogos. A equipe de Abel Ferreira, logo, está invicta no estadual, com duas vitórias e um empate. Os adversários da equipe no grupo são: São Bernardo-SP, Ponte Preta e Velo Clube.

Por fim, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado (25), contra o Novorizontino, às 20h30, na Arena Barueri, pela 4ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025.

