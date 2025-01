Clube português anuncia a contratação do atacante André, ex-Flamengo

Após uma temporada emprestado ao Estrela Amadora, André, ex-Flamengo, terá uma nova jornada no futebol europeu. Afinal, o Rio Ave, de Portugal, anunciou a contratação do jogador, e o Rubro-Negro terá uma quantia a receber.

Cabe salientar que o clube português faz parte do grupo do grego Evangelos Marinakis. Ele pagou 2,2 milhões de euros (R$ 13,6 milhões) e ainda enviou dois jogadores para o Estrela Amadora. Tratam-se do ponta português Fábio Ronaldo e do meia francês Amine Oudrhiri.

O Flamengo tem direito a 40% da transação (R$ 5,4 milhões), mas terá que fazer um pequeno repasse ao América, clube onde André fez parte de sua formação, segundo o portal “ge”.

Durante cinco dias, André Soy, empresário do atleta, e o pai do jogador, André Guedes, conversaram com a diretoria do clube português, na Vila do Conde, para aparar as arestas e formalizar o acordo.

Por fim, André permaneceu um ano e três meses no Estrela. Ele disputou 41 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência, enquanto entre os profissionais rubro-negros teve nove jogos e um gol marcado.

