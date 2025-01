Libertad bate Olimpia e conquista a Supercopa do Paraguai

O primeiro título nacional, no futebol da América do Sul, vem do Paraguai. Em disputa de jogo único, o Libertad venceu o Olimpia, por 2 a 1, e faturou a Supercopa do país.

Diante de bom público presente no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Decano chegou a abrir a contagem com Benedetto, ainda aos 15 minutos. Porém, viu a arbitragem anular o tento em virtude de impedimento.

Assim, o tento que efetivamente iniciou a contagem saiu apenas aos 41 minutos da etapa inicial, mas para o Libertad. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na grande área onde Matías Espinoza acertou um belo chute de perna esquerda. A pelota foi no extremo canto esquerdo, sem chances de defesa para Gastón Olvera.

De novo em cobrança de escanteio, o Gumarelo deixou sua vantagem ainda maior graças ao veterano Roque Santa Cruz. Com 17 do tempo complementar, após batida do lado direito do ataque, o centroavante escapou da marcação e aproveitou a saída afobada de Olvera da meta para baçançar as redes do Olimpia. Gol esse, aliás, que tem sabor de “lei do ex”, já que foi no Franjeado que ele iniciou sua carreira.

Aos 31 , Derlis González chegou a diminuir a distância no marcador após um chute rasteiro de Facundo Zabala que se transformou em cruzamento. Porém, o marcador se sustentou dessa forma e o Libertad conquistou sua primeira Supercopa do Paraguai na história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.