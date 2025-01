Corinthians quita salários atrasados do mês de janeiro

O Corinthians acertou os salários e os direitos de imagem atrasados de janeiro com o elenco e zerou os débitos com os jogadores. O pagamento para os atletas foi finalizado nesta quinta-feira (23/01), honrando um compromisso que a diretoria tinha com o plantel anteriormente.

O pagamento dos atrasados acontece justamente em um momento muito positivo na temporada. Afinal, nesta quarta-feira (22/01), o Timão venceu o Água Santa por 2 a 1 e chegou à terceira vitória seguida no Campeonato Paulista. A equipe está na liderança do Grupo A do Estadual.

Para pagar o elenco, o clube conseguiu a liberação do dinheiro da premiação do Brasileirão do ano passado, que estava depositado em juízo. Por ter terminado em sétimo no torneio nacional em 2024, o Corinthians embolsou R$ 33 milhões.

Contudo, o elenco já estava ciente que os pagamentos atrasariam neste início de 2025. O clube esperava a entrada de recursos para pagar os salários e já havia deixado o plantel sob aviso. Assim, com o dinheiro já em caixa, o Timão fez questão de quitar imediatamente os débitos com os jogadores.

Aliás, a situação financeira do Corinthians ainda segue delicada. A diretoria vem sofrendo com com bloqueios financeiros na Justiça e ainda não anunciou nenhuma contratação nesta temporada. Mesmo com a janela de transferência aberta até o dia 28 de fevereiro, o Timão só deve acertar com jogadores sem custos e livres, além de uma oportunidade que aparecer no mercado.

