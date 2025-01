Internacional oficializa retorno do zagueiro Kaique Rocha

O Internacional confirmou, nesta quinta-feira (23), o retorno zagueiro Kaique Rocha em uma transferência sem custos entre clubes. Afinal, ele estava livre no mercado depois de não ampliar seu vínculo com o Athletico Paranaense. Por meio de nota, o Colorado informou que o contrato do defensor, de 23 anos, será válido até o fim da próxima temporada.

“O atleta chega ao Clube do Povo em transferência definitiva, sem ônus, assinando contrato até dezembro de 2026. Kaique estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Colorado“, detalhou o Inter através de comunicado.

A apresentação de Kaique vai ocorrer na sala de coletivas do estádio Beira-Rio nesta quinta-feira (23), a partir de 15h (de Brasília). O defensor vai responder perguntas de jornalistas ao lado do atacante Johan Carbonero, anunciado pelo clube gaúcho na última quarta, horas antes da estreia oficial do Internacional na temporada.

A primeira passagem de Kaique pelo Inter teve início em 2021, quando foi emprestado pela Sampdoria, da Itália, por duas temporadas. Ao todo, ele vestiu a camisa da equipe gaúcha em 23 oportunidades. Posteriormente, o zagueiro transferiu-se para o Athletico em 2023, dessa vez em definitivo. O atleta passou o mesmo período no Furacão, porém foi mais participativo, com 73 jogos, um gol e três assistências.

Carência de opções na zaga do Internacional

O Colorado constatou que a sua principal necessidade no mercado é reforçar a zaga. Até porque, durante a temporada, sofreu com desfalques, seja por lesão ou atletas que foram negociados. Assim, o planejamento não foi efetivo e terminou 2024 somente com Vitão, titular absoluto, e Clayton Sampaio, contratação da segunda janela da última temporada, disponíveis. Além disso, peças oriundas da base também estiveram à disposição, mas sem experiência no profissional.

Igor Gomes e Robert Renan foram envolvidos em transações, enquanto Agustín Rogel e Gabriel Mercado se tornaram ausências por lesões. O uruguaio encerrou a temporada com uma fratura na mão e passou por cirurgia. Ele até retornou aos treinos, mas em um primeiro momento vem sendo preservado para aprimorar a parte física. A situação do argentino é mais grave, já que rompeu ligamento no joelho esquerdo em setembro do ano passado. Ou seja, também segue no processo de recuperação.

Alguns alvos identificados foram Willyam Rocha, do CSKA Moscou, da Rússia, Samir, do Tigres, do México, Jemmes, do Vila Nova, além de Luizão, do West Ham, da Inglaterra. O Colorado formalizou seu interesse pelos dois primeiros, mas em um primeiro momento não teve sucesso nas investidas.

Assim, Roger Machado passa a ter cinco opções para a zaga, na teoria: Gabriel Mercado, Vitão, Agustín Rogel, Clayton Sampaio e o jovem Pedro Kauã. O segundo passou a despertar o interesse do Flamengo e pode deixar o clube. Por outro lado, o quarto teve um problema no tornozelo e precisou ser substituído no primeiro tempo do empate com o Guarany de Bagé, na estreia oficial da equipe na temporada.

