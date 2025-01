Vitória renova vínculo com a empresa Fatal Model

Nesta quinta-feira (23), o Vitória anunciou a renovação do contrato com a Fatal Model, maior site de anúncios de acompanhantes do Brasil. O novo acordo será válido até dezembro deste ano e garante à marca a continuidade na barra frontal da camisa. Essa renovação representa o maior valor já recebido pelo clube baiano para essa propriedade do uniforme.

Para celebrar a renovação, o Vitória e a Fatal Model publicaram um vídeo nas redes sociais intitulado “O Vitória é para quem acredita”. O material relembra a trajetória da parceria, que começou em 2023, na Série C, e culminou com a classificação para a Copa Sul-Americana deste ano.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a expansão de nossa parceria com o EC Vitória. Nos últimos anos, tivemos uma experiência fantástica com o clube e sua apaixonada torcida. Estamos confiantes de que essa colaboração só tende a se fortalecer. A Fatal Model valoriza os princípios do esporte e a importância de disseminar a mensagem de ‘respeito, segurança e dignidade’. Estar mais um ano presente na camisa do Leão nos permitirá impactar um número ainda maior de pessoas com essa causa. Estamos certos de que, juntos, alcançaremos grandes conquistas”, afirmou Nina Sag, diretora de Comunicação da Fatal Model.

O presidente do Vitória também comentou sobre a renovação. “É de grande satisfação anunciar a renovação do contrato de patrocínio com a Fatal Model para mais uma temporada. Esta parceria continuará a impulsionar o clube na temporada de 2025, sendo uma aliada fundamental em um momento tão especial. Esse período inclui grandes competições, como a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Reafirmamos nosso compromisso de fortalecer a marca do Vitória e proporcionar, junto aos nossos parceiros, uma temporada de grandes conquistas e crescimento para todos”, declarou o dirigente.

Impactos da parceria desde 2023 do Vitória

A Fatal Model iniciou sua parceria com o Vitória em fevereiro de 2023, estampando as mangas das camisas de jogo e treino do Rubro-Negro. Nos primeiros dias após o anúncio, a plataforma registrou um aumento de 40% no número de seguidores nas redes sociais. Além disso, o retorno de mídia foi superior a R$ 30 milhões. A empresa também ajudou o clube em contratações importantes.

