Em nota, Dínamo afirma que Bitello está desaparecido e crítica clubes brasileiros

O Botafogo continua na busca pela contratação de Bitello, atualmente no Dínamo Moscou, da Rússia. No entanto, a abordagem do Alvinegro foi criticada em uma nota enviada a outros clubes brasileiros, questionando como o clube carioca conduz as negociações com a instituição russa.

Desse modo, o documento também critica a atuação do empresário do atleta, Maickel Portela, por tentar envolvê-lo em negociações com clubes brasileiros sem a autorização do Dínamo, sua atual equipe. O ofício, assinado pelo CEO do clube, Pavel Pivovavov, destaca o descontentamento com essas práticas.

Contudo, além disso, o próprio Bitello foi alvo de críticas do Dínamo, que alega má conduta por parte do jogador. O Botafogo negocia com ele desde dezembro do ano passado, mas as tratativas têm enfrentado obstáculos.

Aliás, o Dínamo apresentou uma contraproposta para negociá-lo por 18 milhões de euros, valor aceito pelo Botafogo. No entanto, divergências sobre o pagamento inicial impediram o avanço das negociações, cujo prazo encerrou-se na última quarta-feira (22).

Na nota oficial, o Dínamo expôs sua posição

“Referimo-nos à situação do jogador profissional de futebol João Paulo de Souza Mares (Bitello), de nacionalidade brasileira, nascido em 7 de janeiro de 2000 (doravante denominado Jogador). O Jogador está atualmente inscrito no FC Dínamo Moscou; no entanto, ele não compareceu ao início dos treinos de meio de temporada com nosso clube e está desaparecido há dez dias. Até onde sabemos, o Jogador permanece no Brasil, e seu agente – Sr. Maickel dos Santos Portela – tenta envolver outros clubes brasileiros em negociações sem a autorização do Dínamo. Posto isto, o Jogador tem contrato de trabalho de longa duração com o nosso clube, no período protegido.”

