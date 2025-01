Chelsea prepara oferta de mais de R$ 430 milhões para tirar Garnacho do United

O Chelsea está disposto a pagar uma fortuna para contratar o jovem Alejandro Garnacho, uma das joias do rival Manchester United, de apenas 20 anos. O clube londrino sabe que a negociação é complicada, uma vez que se trata de uma transação envolvendo altas cifras e duas equipes grandes da Inglaterra.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, os Blues já conversam com o United e devem apresentar uma proposta concreta em breve. Os Red Devils, por sua vez, querem no mínimo 70 milhões de euros (mais de R$ 430 milhões).

O clube de Manchester recusou, recentemente, uma oferta do Napoli superior a R$ 300 milhões. No entanto, Garnacho também tem a preferência de seguir atuando na Premier League.

O jovem jogador argentino ganhou o prêmio Puskas no ano passado por um golaço marcado em novembro de 2023 sobre o Everton. Garnacho foi titular em grande parte da passagem do antigo treinador Erik ten Hag. Com o holandês, disputou 98 dos 118 jogos pelo United.

Com Rúben Amorin, a situação mudou para Garnacho. Afinal, em 14 partidas, foi mais reserva do que titular: oito vezes.

