Flamengo assina contrato com o diretor José Boto

O Flamengo anunciou, na tarde desta quinta-feira (23), a assinatura de contrato com o diretor executivo de futebol José Boto por dois anos, até o fim de 2026. O português esteve ao lado do presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para concretizar o acordo. Mas por qual motivo o dirigente só assinou agora?

O motivo simples. José Boto, afinal, chegou ao Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro e fazia sua função mesmo sem vínculo oficial. Quando os advogados finalizaram o documento, Boto estava prestes a viajar com o time para a pré-temporada nos Estados Unidos e deixou para formalizar o compromisso quando voltasse para a cidade. Além disso, uma parte burocrática ainda faltava para finalizar o acordo.

Antes de assinar contrato, José Boto já contratou o primeiro reforço da era Bap, que foi o atacante Juninho, ex-Qarabag (Azerbaijão). Além disso, o Flamnego negocia com o zagueiro Vitão, do Inter; o lateral-direito Danilo, da Juventus (Itália) e o volante Jorginho, do Arsenal (Inglaterra).

José Boto será o nome do futebol. Ou seja, contratações e relações com jogadores serão tudo com o português. Em coletiva recente, o diretor reforçou que não adianta enviar mensagens que ele não vai responder sobre contratações ou vendas. Ele, aliás, prefere agir em sigilo para concretizar os negócios. O dirigente acredita que essa é a “alma do negócio”. Diante disso, o português não falará sobre reforços e vai evitar vazamentos. Mesmo assim, o clube pretende “estreitar” os laços com a imprensa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.