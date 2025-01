Vasco x Madureira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Está na hora da estreia do time principal do Vasco na temporada 2025. Após atuar as três primeiras rodadas com uma equipe alternativa, o técnico Fábio Carille e cia farão sua primeira aparição no Campeonato Carioca encarando o Madureira É nesta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada da Taça Guanabara. E a partida chega com requintes de rivalidade, já que houve um “duelo” de notas oficiais na última terça (21), onde os times se acusam por conta da logística da ida à capital amazonense. Clique aqui para entender o caso. O Vasco é o 10º(três pontos) enquanto o Madureira é o 6º (4 pontos). Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 20h, com o tradicional pré-jogo sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.