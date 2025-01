Walter vai jogar em clube da segunda divisão de Alagoas

O atacante Walter inicia sua volta ao futebol. Ainda em janeiro, ele começou a treinar no Guarany, time da Segunda Divisão do Alagoano, e foi contratado nesta quinta-feira para disputar a Copa Alagoas. Aliás, a assinatura do contrato será na sexta-feira (24) na sede do Instituto Idesne, que será patrocinador máster do clube.

“Graças a Deus, deu tudo certo e hoje estou fechado com o Guarany Alagoano. E quero agradecer aí também a parceria com o Instituto Idesne, nosso patrocinador master. Estamos fechados e, se Deus quiser, agora é estrear bem. Obrigado Jorginho (presidente do clube) por tudo, obrigado por essa parceria também”, disse o atacante, de 35 anos.

Com passagens por Goiás, Fluminense, Internacional e Athletico-PR, entre outras equipes, Walter atuou pela última vez no dia 9 de setembro do ano passado, quando defendeu o Rolim de Moura, pela Segunda Divisão do Rondoniense.

A estreia de Walter com a camisa do Guarany, afinal, será na segunda rodada da Copa Alagoas, no jogo contra o Zumbi. Pela tabela oficial da Federação Alagoana de Futebol (FAF), a partida, aliás, será na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, às 15h, no estádio José Gomes da Costa, em Murici.

