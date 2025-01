Tottenham vence Hoffenheim na Liga Europa com dois gols de Son

O Tottenham está confirmado no mata-mata da Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (23), o sul-coreano Son comandou a vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim, na Alemanha, em partida válida pela 7ª e penúltima rodada da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Além do camisa 7, autor de dois gols, James Maddison completou o triunfo dos ingleses na Rhein-Neckar-Arena. Por outro lado, Anton Stach e David Ntusu descontaram para os donos da casa.

Dessa forma, o Tottenham chegou aos 14 pontos e subiu para a 4ª posição. Além disso, o time inglês não poderá sair do G-8 até o fim desta rodada, que dá acesso direto às oitavas de final. Na próxima quinta-feira (30), o Tottenham recebe o Efsborg, em Londres, às 17h (de Brasília), para confirmar a classificação.

Mesmo em caso de derrota em casa, o Tottenham pode ir às oitavas de final. No pior dos casos, o time inglês irá disputar os playoffs do mata-mata.

Por outro lado, o Hoffenheim se complicou na Liga Europa. Isto porque o time segue com seis pontos em sete rodadas e está fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata. A diferença para o Twente, em 24º, que abre a zona de acesso para os playoffs, é de apenas um ponto. No entanto, a situação pode ficar ainda mais complicada no decorrer desta 7ª rodada e esta diferença deve aumentar.

Dessa maneira, o Hoffenheim precisa buscar a vitória contra o Anderlecht, fora de casa, na próxima e última rodada da primeira fase da Liga Europa. Além de somar os três pontos na Bélgica, o time alemão precisa torcer por tropeços de seus concorrentes diretos para seguir vivo na competição.

