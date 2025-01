Bruno Gomes sofre lesão ligamentar e vai perder parte da temporada do Internacional

A temporada mal começou, e o Internacional já enfrenta uma baixa em seu elenco. Bruno Gomes, volante de origem, mas atuando como lateral-direito, sofreu uma contusão na partida contra o Guarany de Bagé, na última quarta-feira (23), pelo Campeonato Gaúcho.

Os médicos diagnosticaram Bruno Gomes com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o que o afastará dos gramados por boa parte da temporada. Desde 2024, ele vinha se destacando na equipe ao atuar na lateral direita.

Apesar da lesão, Bruno Gomes ainda permaneceu em campo por quase cinco minutos antes de ser substituído por Pablo. No banco de reservas, iniciou o tratamento para a contusão. O Internacional já confirmou o problema e deve buscar um novo jogador para reforçar o setor.

Pensando no confronto deste sábado, válido pela 2ª rodada do Gauchão contra o Juventude, Aguirre deve assumir a lateral direita, enquanto Pablo deve atuar pela esquerda. Na zaga, Rogel segue como dúvida após realizar um procedimento na mão esquerda. Se ele não se recuperar a tempo, o jovem Victor Gabriel formará a dupla de zaga com Vitão.

