Jogador ex-Chelsea entra para elite do exército francês

Ex-jogador do Chelsea, Florent Malouda, de 44 anos, teve sucesso ao ingressar na carreira militar. Isso porque ele passou a fazer parte da Legião Estrangeira do Exército Francês. Tal grupo representa a equipe de elite das Forças Armadas do país.

É também a unidade que mais recebe homenagens na Legião. Além disso, é perita em conflitos que ocorrem em florestas equatoriais. O vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012 revelou a conquista por meio das redes sociais. Assim, ele relatou que passa a integrar a reserva de civis do Terceiro Regimento de Infantaria Estrangeiro, que foi criado em 1920 e sediado em Kourou, município da Guiana Francesa. A Legião Estrangeira do Exército Francês, aliás, teve sua expansão a partir de 1831 para possibilitar o alistamento de pessoas oriundas de territórios colonizados pela França.

Ex-Chelsea foi submetido a testes rigorosos

Para ter sucesso ao entrar no Exército, Malouda precisou de aprovação em um teste rigoroso na parte da Amazônia que pertence à região da Guiana Francesa, local de seu nascimento. Assim, o ex-jogador passou por testes físicos e mentais, com atividades de força, habilidade e resistência.

“Passando pela Amazônia em meu território natal, pude fazer um curso de iniciação com o 3º Regimento de Infantaria Estrangeiro. Agradeço ao 3º REI por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante das adversidades. Esses são valores essenciais no esporte de alto nível”, relatou Malouda em publicação acompanhada de registros das atividades militares.

O grupo de elite de infantaria classifica a reserva cidadã como um sistema que permite que civis (frequentemente reconhecidos em suas áreas) façam uma contribuição voluntária para promover os valores e missões da instituição militar, sem serem militares”.

A instituição militar também se posicionou sobre o ingresso do ex-atleta.

“O 3REI dá as boas-vindas a Florent Malouda em sua reserva cidadã, como oficial. Após uma carreira excepcional no futebol internacional, ele deseja compartilhar e transmitir os valores de comprometimento com a juventude guianense ao lado dos legionários”, frisou o regimento.

Vale relembrar que Malouda defendeu o Chateauroux, Guingamp, Olympique Lyon e Metz na França. Ele também atuou Chelsea, da Inglaterra; Trabzonspor, da Turquia; Delhi Dynamos, da Índia; Wadi Degla, do Egito; e FC Differdange 03, de Luxemburgo.

