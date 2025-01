Paredes não descarta chance de ir para o Boca Juniors

Nesta quinta-feira (23), a Roma perdeu para o AZ, por 1 a 0, em compromisso válido pela Liga Europa, onde o meio-campista argentino Leandro Paredes esteve em campo. Com isso, após o apito final, veio o questionamento sobre a possibilidade crescente dele se tornar reforço do Boca Juniors.

A postura do atleta que é torcedor confesso do Boca e se formou no clube antes de rumar para a Europa foi evasiva. Nesse sentido, ao invés de confirmar ou negar, ele disse que “não sabia”.

“Não sei. Vivo a minha carreira dia após dia e veremos o que acontece”, disse rapidamente o atleta de 30 anos de idade.

O nome de Paredes soa pelos lados do Boca Juniors como o grande objetivo da atual janela de transferências. Mesmo que, recentemente, a representação de Buenos Aires tenha feito o anúncio de outra figura de rodagem europeia para o setor, caso de Ander Herrera.

Não por acaso, na última quarta, o técnico Fernando Gago deixou aberta a possibilidade de novas incorporações ao elenco boquense. Mesmo que, no fim de sua explanação, pontuar que tem plena confiança nos nomes que já estão no plantel. A saber, as palavras do treinador foram ditas após a estreia na temporada da equipe, pela Copa Argentina, com uma goleada de 5 a 0, contra o Deportivo Argentino.

“Sempre haverá possibilidades até o último dia do mercado. Temos de ser pacientes. Conversamos constantemente, a qualquer hora do dia, com a diretoria. São situações em que pensamos (…) Não vou falar sobre posições específicas. Até o fechamento do mercado, nada está descartado. Acredito e confio nos rapazes que estão aqui”, detalhou Gago.

