Cássio reage a críticas e se manifesta nas redes sociais

O Cruzeiro perdeu a primeira partida da temporada, por 1 a 0, diante do Athletic, pelo Campeonato Mineiro. Após a derrota no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o técnico Fernando Diniz e o goleiro Cássio foram alvo de críticas. O arqueiro, no entanto, reagiu.

Em uma postagem nos stories do Instagram, Cássio mandou uma indireta: “Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada.”

Além disso, o goleiro alterou sua foto de perfil nas redes sociais. A nova imagem traz uma montagem com os vários títulos conquistados ao longo de sua carreira.

Expectativa alta

Logo após a derrota, o goleiro cruzeirense comentou a grande expectativa criada em torno do elenco montado, mas acredita que o trabalho trará resultados positivos.

“Quando o Cruzeiro começou a contratar, criou-se uma expectativa muito grande de que o time venceria todas as partidas, muitas vezes com goleadas. A cobrança vai aumentar por causa disso. Temos um elenco com grandes expectativas e total confiança de que nosso treinador nos ajudará a conquistar vitórias”, afirmou.

Cássio ainda busca se consolidar como titular no gol azul. Até o momento, ele disputou 30 partidas com a camisa celeste e sofreu 27 gols.

