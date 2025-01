David Luiz é apresentado à torcida do Fortaleza

O zagueiro David Luiz teve seu primeiro contato com a torcida do Fortaleza nesta quinta-feira (23). Afinal, o Laion aproveitou o confronto na estreia da Copa do Nordeste, contra o Moto Club, para fazer a apresetação do novo reforço aos torcedores.

No intervalo da partida, o atleta entrou no gramado do Estádio Presidente Vargas e saudou o público presente. Com muita festa, teve coro de “acabou o caô, David Luiz chegou!”. O defensor de 37 anos assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

“Ansioso por poder estar em campo e dar o que eles merecem. Se Deus quiser vamos em busca de títulos. Estou treinando forte para estar melhor o mais rápido possível porque eu amo estar dentro do campo. Amo futebol, foi uma decisão pensada, de coração, por isso que eu quero estar em campo o mais rápido possível”, disse o jogador ao Premiere.

Antes do contrato com o Fortaleza, David Luiz estava no Flamengo desde 2021, onde conquistou a Copa Libertadores e duas vezes a Copa do Brasil. Porém, o atleta saiu com rusgas do Rio de Janeiro, afinal, de acordo com o jogador, ele ficou sabendo pela imprensa – não pelo clube – que não renovariam o contrato.

