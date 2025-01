Quarteto funciona e São Paulo bate o Guarani na estreia do time principal no Paulista

O São Paulo recompensou o seu torcedor no primeiro jogo com o time principal no Morumbis em 2025. Na reestreia de Oscar e com o quarteto de ataque, o Tricolor bateu o Guarani por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Luciano, nos primeiros minutos de jogo, marcou o gol da vitória.

Com a vitória, o São Paulo igualou o Noroeste e divide a liderança do Grupo C, com quatro pontos e um jogo a menos. Já o Guarani, por conta dos resultados da rodada, segue na ponta do Grupo B, também com quatro pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Corinthians no Morumbis para a realização do Majestoso. Já o Bugre encara o Norusca no Brinco de Ouro da Princesa.

São Paulo começa com tudo e sai na frente

Logo no começo do jogo o São Paulo saiu na frente. Alisson cruzou bem na área, Luciano se jogou na bola e deu uma voadora para marcar. Depois do gol, o Guarani assustou o time da casa. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Raphael, que parou em defesa de Rafael. Depois, Caio Mello arriscou de fora da área e mandou por cima da meta.

O Tricolor conseguiu se recuperar, com o comando de Oscar no meio de campo. Após algumas chances desperdiçadas por decisões erradas, o camisa 8 cruzou e Lucas Moura finalizou para boa defesa de Lucas Moura. No minuto seguinte, após cruzamento na área, a bola ficou para Luciano, que mandou de primeira para fora.

Tricolor não força e segura o resultado

O segundo tempo começou com o Guarani tentando assustar. Rafael teve que fazer defesas seguras em chegadas de Emerson e Isaque. O Tricolor voltou a assustar novamente em bola cruzada na área, quando Enzo Díaz colocou na cabeça de Calleri, que tirou tinta do travessão.

A bola na área era a arma Tricolor. Após tabela no meio, a bola cruzada na área encontrou a cabeça de Lucas Moura, que parou em defesa de Gabriel Mesquita. Depois, o São Paulo ficou mais tranquilo com um a mais em campo. Titi acertou uma cotovelada em Calleri. O árbitro deu amarelo, mas, chamado pelo VAR, expulsou o zagueiro do Bugre.

Nos minutos finais, o Tricolor ficou mais no ataque e, no último lance, quase ampliou, quando Ferreira driblou o goleiro e mandou na trave. Mas nada de pior aconteceu e o São Paulo venceu na sua estreia em casa no Paulista.

SÃO PAULO 1 X 0 GUARANI

3ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: quinta-feira, 22/01/2025, às 19h30 (de Brasília).

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público total: 28.360 torcedores.

Renda: R$ 1.118.417,00

Gols: Luciano, 3’/1ºT (1-0)

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius (Ferraresi, 36’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia (Bobadiila, 18’/2ºT), Alisson e Oscar (Ferreira, 18’/2ºT); Lucas Moura (Erick, 32’/2ºT), Calleri (André Silva, 33’/2ºT) e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.

Guarani: Gabriel Mesquista; Lucas Justen (Yan Henrique, 23’/2ºT), Raphael, Titi e Emerson; Mateus Sarará (Daniel, 23’/2ºT), Caio Mello e Geovane (Isaque, 14’/2ºT); João Victor, Rafael Bilu (Luiz Miguel, 23’/2ºT) e João Marcelo (Caio Dias, 33’/2ºT). Técnico: Maurício Souza.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartão vermelho: Titi (GFC)