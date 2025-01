Oscar festeja retorno ao São Paulo e aprova revezamento: ‘Estamos em preparação’

O craque está em casa! A vitória do São Paulo contra o Guarani, na noite desta quinta-feira (23), marcou a reestreia de Oscar com a camisa do Tricolor. O meia não participou das jogadas do gol, mas se destacou demais com sua categoria dentro de campo.

Após a partida, o jogador exaltou a alegria pelo retorno com vitória dentro de casa. Oscar ainda ressaltou o fato de o adversário estar se preparando a mais tempo e também o cansaço que abateu o time na segunda etapa.

“Estou muito feliz pela vitória e por voltar aqui depois de tanto tempo. O Guarani está treinando há mais tempo, tivemos chances no primeiro tempo. No segundo, cansamos, mas no geral fomos muito bem”, destacou.

O próximo compromisso do São Paulo é o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (26), no Morumbis. Oscar elogiou o elenco, mas salientou que o time ainda precisa revezar, pois ainda está em preparação.

“O nosso elenco é muito bom, independente de quem jogue temos que dar o nosso melhor. Vamos ter que revezar, é bom mudarmos. Quem entrou, foi bem. O mais importante foi ter saído com a vitória. Ainda estamos em fase de preparação e vamos melhorar jogo a jogo”, afirmou.

