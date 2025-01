Kimmich conversa com Real Madrid e pode deixar o Bayern ao fim da temporada

Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, pode deixar o futebol alemão em julho, quando encerra a temporada na Europa. O jornal ‘Bild’ afirmou, nesta quinta-feira (29), que o meio-campista de 29 anos mantém conversas com o Real Madrid.

O jogador vê com entusiasmo uma transferência para a Espanha, já que suas perspectivas estão em conquistar a Champions League, a qual o clube madridista é o maior detentor de títulos: são 15, ao todo.

Além disso, o contrato de Kimmich com o Bayern encerra justamente no desfecho desta temporada, o que já o deixa livre para assinar pré-contrato e se transferir sem custos no meio do ano. O clube bávaro, contudo, se articula em busca de uma renovação com o meia alemão. As tratativas com o staff do atleta correm em paralelo.

Kimmich pode se tornar, portanto, a solução para o Real Madrid, que busca um nome para preencher a lacuna deixada com a aposentadoria de Toni Kroos dos gramados na temporada passada. Versátil, ele também atua na lateral direita, posição carente do clube espanhol.

Manchester City e Barcelona, aliás, são outros gigantes europeus interessados na contratação do atual meio-campista do Bayern de Munique.

